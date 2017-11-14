Adıyaman çiğ köftesi tescil yolunda

ATSO Başkanı Uslu, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Adıyaman çiğ köftesine coğrafi işaret belgesi alınması konusunda yürütülen çalışmalarda sona gelindiği müjdesini verdi." dedi.

Adıyaman Ticaret Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kenti ziyareti sırasında, Adıyaman çiğ köftesinin coğrafi işaret olarak tescillenmesiyle ilgili süreçte sona gelindiği müjdesini verdiğini söyledi.

Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyaman çiğ köftesine coğrafi işaret tescili almak için 2015'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını belirtti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün kenti ziyareti sırasında bu başvurularının gündeme geldiğini ifade eden Uslu, Bakan Özlü'nün bu ürünün tescili konusunda son aşamaya gelindiği müjdesini verdiğini aktardı.

Uslu, şunları kaydetti:

"Adıyaman çiğ köftesinin markalaşması, coğrafi işaretin Adıyaman'a verilmesi bizim için önemli bir gelişme. Bakanımızın da ilimizde bu müjdeyi vermesi bizi ayrıca mutlu etti. Adıyaman'a hayırlı olsun. Bunun yanında Tut ilçesinin dutu, Besni üzümü, Gölbaşı Peygamber üzümü için de coğrafi işaret tescili almak üzere başvuruda bulunduk. Şu anda sonuçlanan, yakında belgesini alacağımız Adıyaman çiğ köftesi. Çiğ köfte birçok ilde sahiplenilmeye çalışılıyor. Tadı ve kalitesinden dolayı bunu Adıyaman çiğ köftesinin hak ettiğini düşünüyorum."

Uslu, Adıyamanlılara bir müjde daha vermek istediğini belirterek, yakında mermer ihtisas organize sanayi bölgesinin açılışını yapacaklarını bildirdi. Uslu, ÇED raporunun tamamlandığını, müteşebbis heyetini kurmak için Vali Nurullah Naci Kalkancı ile bir araya gelip paydaşları belirleyeceklerini kaydetti.

Çiğ köfte ustası Kenan Şimşek de çiğ köftenin Adıyaman ile özdeşleştiğini, Türkiye ve dünyaya bu ürünün Adıyaman'a ait olduğunu ispatlamak istediklerini söyledi.