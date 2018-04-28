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Buradasınız : » » Adil Öksüz'ün yeğeni yakalandı

Adil Öksüz'ün yeğeni yakalandı

İstanbul'daki FETÖ operasyonunda ABD'ye kargo göndereceği tespit edilen firari Adil Öksüz'ün yeğeni E. H. Ö. yakalandı.

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Adil Öksüzün yeğeni yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 36 ilde düzenlediği FETÖ/PDY operasyonu devam ediyor. 

FETÖ şüphelisi olarak aranan Adil Öksüz'ün yeğeni  E.H.Ö.'nün ABD'ye kargo göndereceğinin tespit edilmesi üzerine E.S ismine gönderilen zarf, kargo yetkilisine teslim edilirken suçüstü yakalandı. 

Kargo paketinin içerisinden FETÖ/'PDY'nin sözde Üsküdar İl İmamı olarak aranan M.Ö, tutuklu olan eşi ve çocuklarına ait çıkan evraklara el konuldu.

Öksüz'ün yeğeni ifadesinde kargo paketinin kendisine ait olduğunu ve firari Adil Öksüz'ün kardeşi M.Ö.'nün talimatı ile kargoya göndermeye çalıştığını söyledi.

E.H.Ö. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fetö, adil öksüz
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