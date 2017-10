'Adil Öksüz'ün hocası'na ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün hocası tutuklu sanık eski Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 şüpheli hakkında hazırlanan 196 sayfalık iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istenen Adil Öksüz'ü, hakkında aynı suçlardan başka davalar açılmış olması dolayısıyla birleştirme talebiyle dosyadan ayıran mahkeme, aralarında Davut Aydüz'ün de bulunduğu 24 sanık hakkındaki iddianameyi kabul etti.

İddianamede, SAÜ'de görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ihraç edilen eski SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Aydüz ile Bahri Ermiş, Yunus Ekin ve Muhittin Akgül hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede 19'u tutuklu, biri tutuksuz 20 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

15 Temmuz'da bir kısım askerin İstanbul Ankara'da darbeye teşebbüs ettiği, Sakarya'da da aynı eylem ve olayların meydana geldiği hatırlatılan iddianamede, SAÜ'de akademisyen olarak çalışan şüpheliler hakkında FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve meslekten ihraç edildiği, bazı sanıkların örgütün haberleşme programı "ByLock"u kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

Bazı şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in kitaplarının ele geçirildiği belirtilen iddianamede, bazı sanıkların çocuklarını KHK ile kapatılan Özel Fatih Koleji'ne gönderdiği ifade edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Davut Aydüz'ün ikametinde yapılan aramada FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne müzahir kitaplar, CD'ler ve dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi.

"Gülen'in özel yetiştirdiği isimlerden biri"

Aydüz'ün Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve aktif olarak kullandığı, örgütsel talimat üzerine hesap açtırıp para yatırdığı belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin sık sık ziyaret ettiği ülkeler olan ABD, Avustralya, Endonezya'ya gittiği anlaşılmıştır. Amerika'ya gittiğinde örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği, Fetullah Gülen'i ziyaretine ilişkin detayları evinde bulunan not kağıdına not ettiği tespit edilmiş, ev aramasında bu not kağıdı ele geçirilmiştir. Yine şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan not kağıdında bahsedilen ve Fetullah Gülen tarafından kendisine verilen 50 ve 1 ABD doları olan paralar ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, tanık beyanlarına göre Aydüz'ün örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in özel yetiştirdiği, en yakınındaki ve en güvendiği isimlerden biri olduğu belirtilen iddianamede, "Üsküdar Altunizade'de bulunan Fem Dershanesinin üst katında özel olarak yetiştirildiği, Gülen'e mollalık yaptığı, şüpheli Davut Aydüz'ün, örgütün üst düzeyinde bulunan mollalarından olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Davanın ilk duruşması, 9 Ekim Pazartesi günü Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.