Adil Öksüz'ün de yargılanacağı dava 3 Nisan'da

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 200 sanığın yargılanacağı dava, 3 Nisan'da başlayacak.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ile 5 savcı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, 6 bölüm ve bin 353 sayfadan oluşuyor.

İddianamede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile meslekten ihraç edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ve 149 şüpheli hakkında TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309 ile "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81 ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak bulunuyor.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşması 3 Nisan'da yapılacak.

Özel hazırlanan salonda gerçekleşecek

Öte yandan 200 sanıklı davanın duruşması için Ferizli ilçesinde özel salon hazırlanıyor.

Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne yaklaşık 500 metredeki Ferizli Spor Salonu'nda, mahkeme heyetinin kürsüsü ile sanıkların oturacakları sandalyeler monte edildi.

Özel olarak hazırlanan duruşma salonu, kameralar ile LCD monitörler, farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknik cihazlarla donatılacak. AA