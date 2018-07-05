Adil Öksüz'ün bacanağı tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt sorumlusu olduğu tespit edilen 124 şüpheliden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49 oldu.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 18'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine savcılıkça serbest bırakıldı.

Zanlılardan 10'u ise daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hüküm giydiği için serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 21 zanlıdan 17'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 Haziran'da, FETÖ/PDY mensubu askeri personel sorumlusu olduğu tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 45'i operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında 23 Haziran'da da örgütün sözde "hava kuvvetleri sorumlusu" firari Adil Öksüz'ün Sakarya'da yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alınarak Konya'ya getirilmişti.

Kaynak: AA

