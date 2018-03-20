Adil Öksüz'ün akrabası hakim karşısına çıktı

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan üçüncü duruşmaya, tutuksuz sanık Naciye Alişan'ın avukatı katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından sanığın avukatına söz verildi.

Alişan'ın avukatı Besime Akcan, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen sanık hakkında görüşme içeriklerinin gelmesini ve sanığa ait olduğu belirtilen telefon hattıyla görüşmesi olduğu tespit edilen 3 kişinin tanık olarak dinlenilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ByLock görüşme içeriklerinin gelmesinin beklenmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

Örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklanmıştı

FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın kardeşi Naciye Alişan, 8 Eylül 2016'da gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Alişan hakkında, "anayasayı ihlal" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Alişan, 31 Mayıs'ta yapılan ilk duruşmada, adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA