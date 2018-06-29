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Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yakalanması için oluşturulan ekibin başında bulunan Emniyet Müdürü Ercan Özoğluöz ile birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan FETÖ'den tutuklandı.

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Adil Öksüzü arayan ekibin başındaki polis müdürü ve komiser tutuklandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sorumlusu firari Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz ile birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgütün gizli  yapılanması soruşturması kapsamında tutuklandı. Özoğluöz, bir yıl önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle açığa alınmıştı.

Soruşturma hafıza kartının incelenmesi ile başlamıştı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, bir yıl önce Ankara'da FETÖ'nün emniyetteki gizli yapılanması kapsamında yapılan çalışmada ele geçirilen hafıza kartının incelenmesi sonrasında başlatıldı.

Adapazarı'nda gözaltına alındılar

MİT'in ele geçirdiği SD kartta, örgütün emniyetteki gizli  yapılanmasında aktif görev aldığı tespit edilen yeni isimler arasında yer alan, darbe girişimi sonrasında Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdüü olarak görev alan Ercan Özoğluöz, genel müdürlük tarafından açığa alındı. Sakarya'da yürütülen soruşturma kapsamında Ercan Özoğluöz ve birlikte görev yaptığı komiser Muhittin Fidan, örgüte üye olmak suçundan Adapazarı'nda gözaltına alındı.

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaydı

​Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ercan Özoğluöz ile komiser Muhittin Fidan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ercan Özoğluöz, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ü Sakarya'da aramak için oluşturulan ekibin de başında yer almıştı.

Kaynak: DHA

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