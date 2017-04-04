  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Adil Öksüz'le irtibatlı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Adil Öksüz'le irtibatlı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

FETÖ'nün firari sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile bir irtibatı olup olmadığı araştırılan Kemal G'nin de yer aldığı 6 kişi tutuklandı.

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Adil Öksüzle irtibatlı olduğu iddia edilen kişi tutuklandı

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan ve aralarında örgütün firari sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile bir irtibatı olduğu öne sürülen Kemal G'nin de bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede kentte bir süre önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve kendisine ait cep telefonunda örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" dışında yeni kullanılmaya başlanan "Coco" adlı uygulama saptanan Kemal G'nin de aralarında olduğu 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolü sonrası Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. AA

Etiketler: erzurum, adil öksüz, fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy soruşturması, bylock, coco
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