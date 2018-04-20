Aday YSK'ya başvuracak, seçmen ilçelerde imza verecek

Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor. Ancak bu seçim sadece iktidarı ve Meclis aritmetiğini belirlemeyecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de tam anlamıyla hayata geçecek. Seçim için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde süreç hızla işliyor. Erken seçim önergesi Anayasa Komisyonu'ndan geçti.

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim kararıyla ilgili merak edilenleri TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'a anlattı.

Aday olacak kişinin önce YSK'ya başvurması gerektiğini söyleyen Şentop, o kişiyi aday göstermek isteyenlerin de ilçe seçim kurullarında imza vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

- Şimdi tercih edilen, bir aday adaylığı sürecine benzeyen bir süreç, aday olmak isteyen Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak. Gerekli evrakları teslim edecek. Hızlı bir inceleme süreci belirlendikten sonra, aday adaylığı henüz yüz bin imza almadığı için aday diyemeyiz. Aday adaylığı kabul edildikten sonra bununla ilgili YSK’nın ilçelerde İlçe Seçim Kurulları var. Buralarda imzaya açılmış olacak.

[100 bin imzayla adaylık] Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop: Bir şahsı aday göstermek isteyenler, İlçe Seçim Kurulu'na gidip imza atacaklar. pic.twitter.com/Mqrdejbw2y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Nisan 2018

- İlçe Seçim Kurullarına gidilmesinin sebebi şu; aday göstermek isteyenlerin seçmen olması gerekiyor. Seçmen listesinden kontrol edilecek, kimliğinin doğrulanması gerekiyor. Herkes bir kişiye destek verebileceği için seçmen listesinde kontrol edilmesi gerekiyor. Bir şahsı aday göstermek isteyenler, İlçe Seçim Kurulu'na gidip imza atacaklar.

- (İYİ Parti girebilecek mi?) Tüm partiler için geçerli olan kurallar var. Bir parti için düzenleme yapmak sakıncalı olur. Bu kuralı tek bir parti için değiştirmek tartışmalara yol açar. Seçim tarihi partilere göre belirlenmez. Şartları sağlayanlar girebilir.

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop: Bir siyasi partinin seçime girmemesi için veya girebilmesi için ona özel bir düzenleme yapmak yanlış olur. pic.twitter.com/dgZLyfXn4S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber