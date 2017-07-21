Adana'ya bombalı ve silahlı saldırı için gönderilmiş

Adana'ya terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumluları tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlemek için gönderildiği iddia edilen kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu talimatıyla PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunan şahısların tespit edilmesine yönelik 26 Mayıs’ta yapılan çalışmalar sırasında yakalanıp tutuklanan Mücahit Ö'yle ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, Mücahit Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Mücahit Ö’nün terör örgütü içerisinde silahlı ve ideolojik eğitimlerini tamamlayarak kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürütmeye başladığı belirtildi.

Zanlının terör örgütü sözde üst düzey sorumluları tarafından kamu kurum kuruluşlarına ve güvenlik güçlerine bombalı ve silahlı saldırılarda bulunmak amacıyla Adana’ya gönderildiği aktarılan iddianamede, Mücahit Ö'nün ifadesine de yer verildi.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Mücahit Ö, istemeyerek örgütün içine dahil olduğunu ve daha sonra kaçtığını iddia etti.

İki yıl önce Erbil isimli arkadaşının Diyarbakır’da akrabalarının yanına gitmeyi teklif ettiğini, yanlarındaki M.T. ile kentteki otogara vardıklarında arkadaşların kaçtığını ileri süren Mücahit Ö, "İki kişi bizi araca bindirip Lice'ye götürdü. Örgüte katılım yapacağımız konusunda bilgimiz yoktu. Örgüt mensupları bizi 2-3 saat yürüme mesafesindeki adını bilmediğim bir alana götürdüler. Bu alanda tahminen 100 kadar yeni katılım örgüt mensubu vardı.” ifadesini kullandı.

Silahı fotoğraf çektirmek için eline almış

Mücahit Ö, beraberindeki M.T. ile kaçma karar verdikleri ileri sürerek şunları söyledi:

"Orada eğitim veren örgüt mensuplarından biri dışındakilerini hatırlamıyorum. Ben ve M.T. herhangi bir siyasi, ideolojik, silah ve askeri eğitim almadık. Sürekli olarak kaçmaya fırsat kolluyorduk. Aradan bir hafta sonra bize 'leşker' adı verilen kıyafet verdiler. Biz o günün akşamı birlikte daha önceden yanımıza aldığımız sivil kıyafetlerle buradan kaçtık. Ancak 2-3 örgüt mensubu bizi yakalayarak tekrar aynı alana götürdü. Bizi Kobani'ye göndereceklerini söylediler."

Daha sonra örgütten kaçarak güvenlik güçlerine bildiklerini anlattığını ve serbest bırakıldığını iddia eden Mücahit Ö, "Ben PKK terör örgütü içerisinde istemeyerek de olsa 2-3 hafta kadar kaldım. Bu zaman zarfında herhangi bir eylem ve faaliyette bulunmadım. Elime aldığım tek silah ise fotoğraf çekme amaçlı olarak bana verdikleri kalaşnikof marka silahtır. Bunun dışında hiçbir şekilde silah veya benzeri mühimmat kullanmadım. “ iddiasında bulundu.