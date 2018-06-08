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Adanalı gençlerden bunaltan sıcağa küvetli çözüm

Adana'da 2 genç, ferahlamak için elektrikli bisiklete küvet monte etti. Gençler küveti suyla doldurarak yolculuk yaptı.

08 Haziran 2018 Cuma 04:00





