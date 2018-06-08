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Adanalı gençlerden bunaltan sıcağa küvetli çözüm

Adana'da 2 genç, ferahlamak için elektrikli bisiklete küvet monte etti. Gençler küveti suyla doldurarak yolculuk yaptı.

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Adana kent merkezinde içi su dolu küveti elektrikli bisiklete monte eden gençler etrafa aldırış etmeden trafikte ilerliyor.

Henüz hava sıcaklıkları 40'lı derecelere ulaşmasa da gençler tedbiri almış gözüküyor.

Diğer sürücülerin meraklı bakışları arasında trafikte sıcaktan bunalmadan ilerliyorlar.

Daha önce sıcaktan bunalan bir kişinin Adana'daki su kanallarında at arabasıyla gezmesi sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı.

Bu kez içi su dolu küvetle yolculuk yapan gençler, sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerliyor.

Kaynak: TRT Haber, DHA

Etiketler: küvet, Adana
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