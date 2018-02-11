  • 11 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.823
    EURO 4.679
  • BIST 113590.27
    ALTIN 161.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'dan Reyhanlı'ya destek konvoyu

Adana'dan Reyhanlı'ya destek konvoyu

Adana'da çok sayıda kişi araçlarıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı. Ayrıca, Hatay'ın sınır ilçesi Kırıkhan'da Mehmetçik'e destek yürüyüşü yapıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanadan Reyhanlıya destek konvoyu

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar tarafından yürüyüş yapıldı, Adana'da çok sayıda kişi araçlarıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı.

Adana'da sosyal medya üzerinden haberleşen çok sayıda vatandaş, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan Mehmetçik'e destek amacıyla Hatay'ın sınır ilçesi Reyhanlı'ya gitmek için merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde bir araya geldi.

Gruptakiler askere moral vermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla yola çıkacaklarını belirtti.

Bir süre kent merkezinde tur atan konvoy daha sonra Reyhanlı'ya hareket etti.

Hatay

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesinde de Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kırıkhan Kaymakamlığı ile Kırıkhan Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gelen vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde sivillere zarar vermemek için büyük hassasiyet gösterdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 40 senedir malum terör örgütünün sıkıntılarıyla karşı karşıyayız. Geçmişte üstü örtülü olarak onu destekleyen ağa babaları bugün bir farkla onların direk yanında yer alıyor. Onlara silah, eğitim ve psikolojik destek veriyor. Fakat fark edemedikleri hadise şu, bu millet 5 bin yıldır dünya coğrafyasında Allah'a lafla değil, kan vererek ibadet ediyor."

Konuşmaların ardından Bursa Osman Gazi Mehteran Takımı gösteri düzenledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Konvoy, Adana, hatay, Reyhanlı, Zeytin Dalı Harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER