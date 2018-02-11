Adana'dan Reyhanlı'ya destek konvoyu

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar tarafından yürüyüş yapıldı, Adana'da çok sayıda kişi araçlarıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı.

Adana'da sosyal medya üzerinden haberleşen çok sayıda vatandaş, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev alan Mehmetçik'e destek amacıyla Hatay'ın sınır ilçesi Reyhanlı'ya gitmek için merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde bir araya geldi.

Gruptakiler askere moral vermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla yola çıkacaklarını belirtti.

Bir süre kent merkezinde tur atan konvoy daha sonra Reyhanlı'ya hareket etti.

Hatay

Hatay'ın Suriye sınırındaki Kırıkhan ilçesinde de Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Kırıkhan Kaymakamlığı ile Kırıkhan Belediyesi tarafından yürüyüş düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na gelen vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde sivillere zarar vermemek için büyük hassasiyet gösterdiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 40 senedir malum terör örgütünün sıkıntılarıyla karşı karşıyayız. Geçmişte üstü örtülü olarak onu destekleyen ağa babaları bugün bir farkla onların direk yanında yer alıyor. Onlara silah, eğitim ve psikolojik destek veriyor. Fakat fark edemedikleri hadise şu, bu millet 5 bin yıldır dünya coğrafyasında Allah'a lafla değil, kan vererek ibadet ediyor."

Konuşmaların ardından Bursa Osman Gazi Mehteran Takımı gösteri düzenledi.

Kaynak: AA