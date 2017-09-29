Adana'daki uyuşturucu operasyonu

Adana'da 2 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen, 15 Temmuz şehitleri ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un isimlerinin verildiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 43 zanlıdan 37'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu ticareti suçuna karışanlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 43 zanlının sorguları tamamlandı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan aralarında 2 kadının da bulunduğu 37 kişi tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada gözaltındaki işlemleri tamamlanan zanlılardan 47'si daha geniş güvenlik önlemi altında bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen bu kişilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Esrarı asarak kurutmuşlar

Öte yandan operasyon anında polis tarafından çekilen görüntülerde, zanlıların esrar maddesini çamaşır gibi askıya asarak kurttukları yer alıyor. Yapılan detaylı aramalarda ise halı arasına ve ayakkabı kutularına ruhsatsız tabanca sakladıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Eylül'de uyuşturucu ticareti yapmak suçuna karışanlara yönelik planlı çalışma yapılmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç'un isimlerinin verildiği operasyona, aralarında özel harekat, terörle mücadele, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de bulunduğu 2 bin 500 polis katılmıştı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinesinde kent merkezinde belirlenen 211 adrese şafak vakti eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, 170 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, 33 bin 800 lira, 1 telsiz, 1 terazi, 3 pakette 40 gram eroin ele geçirilmişti.