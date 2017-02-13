Adana'daki terör saldırısına ilişkin 1 şüpheli adliyede

Adana Valiliği önünde 2 sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana Valiliği önünde 2 sivilin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 24 Kasım'daki Adana Valiliğine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Polis ekipleri, daha önce tutuklanan zanlının ifadeleri ve istihbarat çalışması sonucu patlamayla bağlantılı olduğu iddiasıyla Eyüp Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Valilik otoparkında 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü PKK'nın yan kolu TAK üstlenmişti. Terör saldırısını valilik otoparkına bomba yüklü araç koyarak gerçekleştirdiği iddia edilen kadın teröristin Ç.K. olduğu ve Suriye'ye kaçtığı belirlenmiş, olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklanmıştı. AA

