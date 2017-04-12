  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Adana'daki terör operasyonu: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Terör örgütleri DEAŞ ile Fetih El Şam'a eleman kazandırdığı ve finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Adanadaki terör operasyonu: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve Fetih El Şam'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DEAŞ ve Fetih El Şam'a eleman temin eden ve finansman sağlayanlara yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 19 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör örgütleri DEAŞ ve Fetih El Şam'a yönelik 500 polisle 30 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanmış, devam eden çalışmalar kapsamında 8 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Adana, terör operasyonu, DEAŞ, fetih el şam, Terörle Mücadele
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