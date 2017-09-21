  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Adana'daki FETÖ/PDY soruşturması: 10 tutuklama

Adana'da,FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında eski dekan yardımcısı ve avukatların da bulunduğu 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

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Adanadaki FETÖ/PDY soruşturması: 10 tutuklama

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında eski dekan yardımcısı ve avukatların da bulunduğu 18 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen şüphelilerden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan eski dekan yardımcısı İ.H.G. ile A.Ç, A.K, O.Ç, K.S, A.K, B.G, M.E, S.D. ve A.S.K. tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 45 şüpheliden 11'i daha önce adliyeye sevk edilmiş, biri tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Etiketler: Adana, fetö/pdy soruşturması, 10 tutuklama
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