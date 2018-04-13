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Adana'daki FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine operasyon

Adana'da, FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin, başta askeri yapılanma olmak üzere örgütü tekrar toparlamaya çalıştıkları belirlendi.

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Adanadaki FETÖnün üst düzey yöneticilerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaklaşık 1,5 yıldır aranan şüpheliler K.E., H.S., M.Ö., E.G., M.Y. ve Ç.C.’nin, hala aktif olarak örgüt faaliyeti yürüttükleri, FETÖ/PDY’den gözaltına alındıktan sonra açığa alınan örgüt mensuplarına destek sağladıkları, başta askeri yapılanma olmak üzere örgütü tekrar toparlamak için faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda telefon, bilgisayar, sahte kimlik ve sahte pasaportun yanı sıra 84 bin lira para ele geçirildi. Şüphelilerin, bu parayı diğer örgüt mensuplarına yardım etmek amaçlı kullandıkları anlaşıldı.

K.E.’nin, askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu abilerin sorumlusu olduğu ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in “bahçıvan” olarak tabir ettiği görevi yaptığı belirlendi.

Diğer şüphelilerin ise farklı alanlardan sorumlu il imamları olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, gözaltı, fetö, Adana
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