Adana'daki FETÖ davasında eski polisin 15 yıl hapsi istendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY üyelerinin gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandığı tespit edilip meslekten ihraç edilerek tutuklanan eski polis memuru İsmet M. ile ilgili soruşturma tamamlandı.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, telefonunda yapılan incelemede ByLock programını kullandığı bilgisine yer verilen İsmet M'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soruşturma aşamasında alınan ve iddianamede de yer alan ifadesinde hakkındaki "ByLock kullandığı" suçlamasını kabul etmeyen İsmet M'nin yargılanmasına, ileriki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA