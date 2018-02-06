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Buradasınız : » » Adana'daki FETÖ davasında beraat

Adana'daki FETÖ davasında beraat

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanık Z.M.H. beraat etti.

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Adanadaki FETÖ davasında beraat

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Z.M.H. bir önceki celsede duruşmadan vareste tutulmasına karar verildiği için katılmadı.

Mahkemede görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Z.M.H'nin cezalandırılması yönünde değerlendirmede bulundu.

Sanık avukatı ise iddia makamının mütalaasına katılmadığını belirterek sanığa ceza verilmesine yönelik yeterli delil bulunmadığını ve bu sebeple müvekkili hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti de sanık Z.M.H'nin beraatine hükmederek dosyayı karara bağladı.

Kaynak: AA

Etiketler: FETÖ davası, fetö, beraat, Adana
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