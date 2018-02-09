Adana'daki FETÖ davasında 3 sanığa hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ soruşturması kapsamında aralarında İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli eski askerlerin de bulunduğu 22 sanıktan tutuklu 3'üne 7 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nazif Çelik, Ersin Baynal ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. İbrahim Yılmaz ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı tutuksuz sanıkların beraati, tutuklu sanıkların cezalandırılması ve hükmen tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Çelik savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Baynal ise silahlı terör örgütüyle alakasının olmadığını ileri sürerek "Benim ByLock'a bir günde 666 kere girişim görülüyor. Böyle bir şey mümkün değildir. Ben hayatımda trafik cezası bile almadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Çelik ve Yılmaz'a yedi yıl altışar ay, Baynal'a 9 yıl hapis cezası verdi, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.

Kaynak: AA