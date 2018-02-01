Adana'daki 40 sanıklı FETÖ davasında eski emniyet mensupları hakim karşısına çıktı

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Mehmet Bahadır S. ise emniyette rütbe almak için girdiği sınavları kazanamadığını anlatarak, ByLock yüklemediğini iddia etti.

Mahrem yapılanmada yer aldığı iddiasını da kabul etmeyen sanık, tahliyesini ve beraatini istedi.

Tutuklu sanık Mustafa P. ise emniyette adli bilişim uzmanı olarak görev yaptığını ve uzaktan erişim özelliğine sahip birçok programı kullandığını ifade etti.

İlgilendiği alan gereği birtakım programları incelemek üzere indirdiğini savunan Mustafa P, ByLock kullanıcısı olmadığını iddia etti.

Mahkemede savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıklar Mustafa P. ve Yaşar E'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Şubat'a erteledi.

Kaynak: AA