Adana'daki 2 ayrı FETÖ davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan aralarında öğretmenlerin de bulunduğu biri tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erdem O. ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Mahkemede savunması alınan tutuklu sanık Erdem O, daha önceki aşamalarda verdiği savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını savunan Erdem O, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı da tutuklu sanığın mevcut halinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Erdem O.'nun tutuklulukta geçirdiği süreyi nazara alarak yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Tutuklu sanığa şartlı tahliye

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen bir diğer duruşmada tutuklu sanık Arif K. ve tutuksuz sanık H.H.Y. hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Arif K. 27 aydır tutuklu olduğunu ve bu süreçte mağdur olduğunu belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanık H.H.Y. ise hakkında konutunu terketmemek suretiyle uygulanan ev hapsinin kaldırılmasını istedi.

Daha sonra Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Arif K'nın adli kontrol kararıyla tahliyesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanık Kapkara'nın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, tutuksuz sanık H.H.Y'nin ise ev hapsinin, haftada bir imza atma yükümlülüğüne çevrilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA