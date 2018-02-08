  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Adana'da uyuşturucu ihbarı alan polis ekipleri operasyon düzenledi. İhbar edilen evdeki zanlılar baskını fark edince uyuşturucuları sobada yakmaya çalıştı.

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Adanada zehir tacirlerine operasyon: 8 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alınca harekete geçti.

Polisin baskınını fark eden B.K., Ç.K., Ü.K., Ç.K., M.C.K., N.T., M.E.K ve N.Ö., satışa hazırlanmış paket içindeki, 'sentetik esrar' paketlerini sobada yakmaya çalıştı.

Polis, ateşi suyla söndürerek bir kısmı yanan esrarları sobadan çıkardı. Narkotik köpeği, 'Kanas' ile yapılan aramalarda ise tavan arasında ve mutfak dolaplarının içinde de uyuşturucu paketleri buldu.

Yapılan aramalarda, 232 paket uyuşturucuya el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: uyuşturucu, Adana
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