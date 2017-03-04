Adana'da yürüyüş ve basın açıklaması yasağı

Adana'da, kentin bazı noktalarında gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, toplantı düzenleme, imza standı açma ve çadır kurma gibi faaliyetlerin bir ay süresince yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne kasteden eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürdüğü belirtildi.

Teröristlerin bir yandan güvenlik güçleri ve vatandaşlara yönelik silahlı ve bombalı saldırılarda bulunduğu, öte yandan anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması gibi etkinliklerde temel hak ve özgürlükleri istismar ettiği kaydedilen açıklamada, bu nedenle kentteki bazı kamu kurum binalarının önleri ve çevrelerinde gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, toplantı, imza standı açma ve çadır kurma gibi faaliyetlerin mart ayı boyunca yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, kararın, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, can ve mal güvenliğinin temini, suç işlenmesinin engellenmesi, genel sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Olağanüstü Hal ve İller İdaresi kanunlarının ilgili maddeleri doğrultusunda alındığı ifade edildi. AA