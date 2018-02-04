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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Adanada yasa dışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen Dadaloğlu Mahallesi'ndeki eve dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mehmet E, Özgür E. ve Oktay Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Bu arada, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin evinde farklı kişiler adına düzenlenmiş 79 hesap cüzdanı ve bankamatik kartlarının ele geçirildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığını belirlediği Dadaloğlu Mahallesi'nde bulunan apartmanın dördüncü katındaki daireye operasyon düzenlemiş, Mehmet E, Özgür E. ve Oktay Ö'yü gözaltına almıştı.

Evin iki odasında bulunan 21 dizüstü bilgisayar, 21 cep telefonu, 6 flaş bellek ve çok sayıda dokümana incelenmek üzere el konulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: yasa dışı bahis operasyonu, Adana
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