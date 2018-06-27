Adana'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 930 tutuklama

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, son 1 yılda 4 bin 8 kişiyi yakaladı. Yapılan baskınlarda ise 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök hink keneviri, 1 kilo 373 gram metanfetamin ele geçirildi.

1 milyon 670 bin uyuşturucu hap bulundu

Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonda 1 milyon 670 bin uyuşturucu hap bulundu. Yakalanan 4 bin 8 şüpheliden 930'u tutuklanırken, 486 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göreve geldiği 1 yıllık sürenin ardından uyuşturucuya ayrı bir önem verdiklerini belirten Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz. Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Yıldız, uyuşturucunun ülke sınırlarını aşarak küresel bir sorun haline geldiğini de vurguladı.

"Terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan bu illet ile, mücadelemiz aralıksız sürecek. Kentin tüm noktalarında yaptığımız şok baskınlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Kaynak: DHA