Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da, içinde koyun ve yem bulunan minibüse bağlı römorkta yapılan aramada 60 bin uyuşturucu hap ve 9 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:18





