  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Kentte düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Adanada uyuşturucu operasyonu

Adana'daki iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İki gün önce düzenlenen operasyonlar kapsamında arama yapılan bir kamyon ve otomobilde 52,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Otomobilinde 9 kilogram esrar bulunan B.Ö'nün, araçtaki eşi ve iki çocuğu ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Şüpheli B.Ö. ile diğer operasyonda yakalanan kamyon şoförü S.K. ile onunla bağlantılı olduğu iddia edilen M.B, E.K, Z.B, O.Y, U.B. ve A.Ç. ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 ayrı operasyonda Diyarbakır'dan kente geldiği belirlenen kamyonda 43,5 kilogram, bir otomobilde de 9 kilogram esrar ele geçirilmiş, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Adana, uyuşturucu
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