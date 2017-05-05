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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin adet uyuşturucu hap, 19 kilogram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı

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Adanada uyuşturucu operasyonu

Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin adet uyuşturucu hap, 19 kilogram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, uyuşturucu maddelerin saklandığı yerleri tespit etti. Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan, Kiremithane, Selahaddin Eyyubi ve Koza mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ve metruk binalarda yapılan aramalarda, 20 bin adet uyuşturucu hap, 19 kilogram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- 1 haftada 31 kişi tutuklandı

Bu arada, ekiplerin, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde son 1 haftada düzenlediği 43 operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheliden 31'inin tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 25 kilogram esrar, 400 gram eroin, 3 bin 256 adet uyuşturucu hap, 300 gram kokain, 5 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildiği kaydedildi.

Etiketler: Adana, uyuşturucu, gözaltı
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