  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yaklaşık 27 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

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Adanada uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yaklaşık 27 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Yenibey ve Şakirpaşa mahallelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Bir ev ve bir otomobilde yapılan aramalarda yaklaşık 27 kilogram esrar ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler: Adana, uyuşturucu satıcıları, operasyon, 5 gözaltı
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