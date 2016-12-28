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Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon sırasında kaçan 8 zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.

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Adanada uyuşturucu operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Bu sırada koşarak kaçmaya çalışan 16 yaşındaki zanlılar F.K, O.A. ve O.Ö. ile Ferdi Y. (26), Uğur E. (18), Emrah O. (21), Anıl Y. (24) ve Mustafa T. (27), kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Zanlıların üzeri ve saklandığı yerlerde 512 paket esrar ve 504 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı. F.K. ile Ferdi Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyona ilişkin görüntüler, basın mensuplarına dağıtıldı. Görüntülere, ekiplerin sokakta uyuşturucu satıcılarının peşine düşüşü ve yaşanan kovalamaca yansıdı.

Polislerin havaya ateş açarak şüphelileri yakalaması ve zanlıların üzerinde esrar ve uyuşturucu ele geçirmesi de görüntülerde yer aldı.

Etiketler: Adana, uyuşturucu operasyonu, 8 gözaltı
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