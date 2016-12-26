Adana'da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa ve Gürselpaşa mahalleleri ile Çukurova ilçesindeki Toros Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Polis kamerası tarafından da görüntülenen operasyonlarda, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki metruk bir eve baskın yapan ekipler bir şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Daha sonra burada arama yapan ekipler, yerde ve bir poşet içerisinde çok miktarda esrar ve uyuşturucu hap buldu.

Şakirpaşa Mahallesi'nde yolda ateş yakıp yakınında bekleyen bir kişi de ekipler tarafından üzeri arandıktan sonra gözaltına alındı. Olay yerinde arama yapan ekipler, bir poşette esrar ele geçirdi.

Öte yandan, Toros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede bekleyip uyuşturucu siparişi aldığı ve iş yerinin karşısında bulunan evinden uyuşturucu maddeyi getirdiği iddia edilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, televizyon ünitesinin rafında iki poşet dolusu esrar ele geçirdi. Yapılan incelemede esrarın nemini alması için arasına marul konulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Polis ekipleri, operasyonlarda "fişek" tabir edilen 600 pakette esrar, 310 uyuşturucu hap ve 3 küçük poşette marihuana ele geçirirken, şüpheliler S.Ü, M.K, N.K, O.E, C.Y, F.T, S.Y, M.A, H.R, M.C, G.A, S.İ, E.A, C.B. ve M.B'yi yakaladı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ü. savcılıktaki işlemlerinin ardından, nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.C, C.B. ve H.R. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.K, N.K, O.E, C.Y, F.T, S.Y, M.A, G.A, S.İ, E.A. ve M.B. ise tutuklandı.