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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Adana'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ev eşyası yüklü kamyonda koltuğa gizlenmiş 15 kilo 650 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

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Adanada uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Ekipler, sürücü İ.G'nin (46), Mardin'den kente ev eşyası taşıdığını belirttiği kamyonda narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin eşyalar arasındaki bir koltuğa tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, koltuğun döşemesinin altına gizlenmiş 20 pakette 15 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.

Öte yandan, narkotik köpeğinin esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucu paketlerine gres yağı sürüldüğü belirlendi.

Araç sürücüsü İ.G. ve yanındaki Ö.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.G. tutuklandı, Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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