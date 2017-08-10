Adana'da trafik kazası: 5 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harika Chaderi'nin (41) kullandığı 01 CUK 36 plakalı otomobil, Tırmıl mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki çocukları Sina (4), Sara (14), Rana (11) Chaderi ile sürücünün annesi Gülseren Moran (63) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza yapan ailenin Avusturya'da yaşadığı, tatil için Türkiye'de bulundukları öğrenildi.