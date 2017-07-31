Adana'da tır devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tuncay Bilir yönetimindeki 26 VN 962 plakalı beyaz eşya yüklü dorseli tır, merkez Sarıçam ilçesi Müminli Mahallesi'nde otobanda devrildi.

Yaralanan Bilir, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mersin-Gaziantep otobanının Adana'dan Osmaniye'ye gidiş yönü 3 saat trafiğe kapatıldı.

Duman çıkan vince itfaiye müdahale etti

Araç ve dorsesinin kaldırılması için olay yerine çağrılan vincin küçük olması üzerine bu araç gönderilerek büyük vinç talep edildi. Gelen aracın da tek başına uzun dorseyi kaldırma imkanı olmaması üzerine bu kez bir vinç daha istendi.

Vinç, geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıktı. Kısa süreli paniğin ardından itfaiye ekipleri müdahale ederek aracın alev almasını engelledi. Bu aracı geri gönderen ekipler, bir vinç daha istedi. Gelen son vinçle dorse kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan yaklaşık 3 saat boyunca kapalı olan yolda, uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle araçlarından çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alanlarda veya alt geçit gölgesinde çalışmanın bitmesini bekledi.

AA