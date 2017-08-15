Adana'da teröristleri yakalama çalışmaları sürüyor

Adana'da PKK'lı teröristlerin polis üniforması giyerek bombalı ve silahlı saldırı düzenlemeye hazırlandığı istihbaratı üzerine bir eve yapılan operasyonla ilgili detaylar ortaya çıkarken, teröristlerin yakalanması için yürütülen geniş çaplı çalışma sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla merkez Çukurova ilçesinde bir villada ele geçirilen 12 kalaşnikof marka tüfek, 24 el bombası,12 polis üniforması, 1,5 ton amonyum nitrat, 300 kilogram çivi, 12 hücum yeleği, 96 şarjör, bine yakın mermi, bomba yapımında kullanılacak kablo ve benzeri malzemeler ile 240 litre benzin ve yaşamsal malzemelerin detaylı incelemesi yapılıyor.

Malzemelerin türünden yola çıkan güvenlik uzmanları, teröristlerin canlı bomba veya bombalı araç saldırısı planladığını değerlendiriyor.

Operasyonda ele geçirilen 12 polis üniforması nedeniyle olası saldırıda 12 teröristin yer alacağı ihtimali üzerinde durulurken, evde bulunamayan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı araştırmalar sürüyor.

Üniformaların üzerine Ankara yazılı etiketler yapıştırılacaktı

Öte yandan, ele geçirilen polis üniformaların üstüne yapıştırılacak şehir etiketlerinde ise Ankara yazdığı tespit edildi.

Bu arada, soruşturma kapsamında evin sahibinin ifadesi alınırken, villanın 3 ay önce aylık 2 bin 500 liraya kiralandığı ve 2 aylık ücretin ev sahibine peşin verildiği tespit edildi.

Son aylık kiranın ise ev sahibine iletilmesi için sitenin güvenlik görevlisine bırakıldığı belirlendi.

Villayı kiralayan kişinin de arananlar arasında olduğu öğrenilirken, teröristlerin eve sık gelip gitmedikleri bu nedenle adresin depo olarak kullanıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. AA