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Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Adana merkezli 6 ilde helikopter destekli operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

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Adanada terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 34 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine düzenlenen yasa dışı gösterilere ve terörist cenazelerine katıldığı, kırsal bölgelere eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Diğer şube müdürlüklerinin de katıldığı Adana'daki operasyonda özel harekat polisinin yanı sıra polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.

Adana'nın yanı sıra İstanbul, Mersin, Mardin, Osmaniye ve Isparta'da önceden belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler 5'i kadın 34 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Adana Adli Tıp Birimine getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DEAŞ operasyonunda 5 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda da 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve savaş bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin kent merkezindeki evlerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA 

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