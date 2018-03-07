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Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda, ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef aldıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı.

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Adanada terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik önceden belirlediği adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel harekat ekipleri bazı evlere "koçbaşı" ile kapılarını kırarak girdi.

Operasyonda 12'si Suriye uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere ise incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, ABD Adana Konsolosluğunun da aralarında bulunduğu bazı binalara yönelik eylem arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: deaş operasyonu, Adana, ABD büyükelçiliği
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