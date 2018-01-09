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Adana'da terör operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazılarının, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı belirtildi.

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Adanada terör operasyonu: 8 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 10 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda, aralarında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan bazı kişilerin de olduğu 8 şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, baskınlar sırasında zanlıların evlerinin çatıları ile şüpheli gördükleri yerlerde aramalar yaptı.

Gözaltına alınarak zırhlı araçlarla Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, Adana
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