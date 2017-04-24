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Adana'da terör operasyonu

Hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı.

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Adanada terör operasyonu

Adana'da, hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün kentte olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adresini tespit ettiği hükümlü M.Ö'yü operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen M.Ö. cezaevine götürüldü.

Etiketler: Adana, terör operasyonu
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