Adana'da terör operasyonu

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenledi.

Sabaha karşı polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

