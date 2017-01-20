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Adana'da terör operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ ve TKP'ye üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı.

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Adanada terör operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve TKP'ye üye olduğu öne sürülen şüphelilerle ilgili operasyon düzenledi. 15 şüpheli gözaltına alındı. 

Kentte sabah saatlerinde özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ ve TKP'ye üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen bu kişiler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.AA

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