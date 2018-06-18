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Adana'da terör operasyonu: 17 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

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Adanada terör operasyonu: 17 gözaltı

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde ve Ceyhan ilçesinde şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle evlere baskın düzenledi.

Koçbaşıyla kapıları kırarak evlere giren ekipler, aralarında 3 kadının da bulundu kent merkezinde 12, Ceyhan ilçesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, zanlıların evlerinde arama yaptı.

Ekiplerin adreslerdeki çalışması sırasında bazı polisler sokak girişlerinde önlem aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Terör örgütü PKK, terör operasyonu, operasyon, gözaltı, Adana
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