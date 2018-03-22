Adana'da tecavüz iddiasıyla öldürülen genç suçsuzmuş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Emrah B, maktul Muhammet Reşit Yıldırım’ın babası Ali Yıldırım ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.B. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

DNA raporunun sonucu

Mahkeme başkanı, sanığın devlet korumasına alınan 15 yaşındaki kızı F.B.'nin maktulden hamile kaldığı iddiasıyla ilgili DNA raporunun geldiğini, ceninden alınan örneklerle öldürülen gençten alınan dokular arasında uyum olmadığını hatırlattı.

Sanık Emrah B. savunmasında, öldürdüğü gencin ailesiyle bir husumetinin olmadığını söyledi.

"Kızıma 10 defa sordum, her defasında aynı ismi verdi"

Ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak, “Kızımıza tecavüz eden Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış, bir eve götürüp sahip olmuş” dediğini ileri süren Emrah B., "Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit’in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?" dedi.

"Bebeğin babası olmasa dahi bu çocuğun tecavüz ettiğini biliyorum"

Yıldırım'ı bilerek öldürdüğünü itiraf eden sanık, şunları söyledi:

"Ona ‘sen delikanlı mısın, evlilik vaadiyle kızımı kandırıp sahip olmuşsun. Yaptığın işi temizle’ dedim. Annesini ve babasını istemeye göndermesini istedim. Kendisi de geleceklerini söyledi. Bebeğin babası olmasa dahi bu çocuğun kızıma tecavüz ettiğini biliyorum.”

Mahkeme Başkanı'nın, “Nereden biliyorsun?” diye sorması üzerine Emrah B., “Yapmamış insan, ‘Bir şey yapmadım' demez mi?” diye cevap verdi.

İtiraf etti, özür diledi

F.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının, Yıldırım'ın olmadığını söyledi.

Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.B., "Öldürülen Muhammet'le cinsel ilişkiye de girmedim" dedi.

"M.Ç’ye bir şey olur, 'babam bir şey yapar' diye korktum"

Mahkeme başkanının, “Daha önce bunları neden söylemedin?” diye sorması üzerine F.B, “Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç’ye bir şey olur, 'babam bir şey yapar' diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit’in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" dedi.

Tekrar söz verilen sanık da, "Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa, ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim" dedi.

Tabancayla vuruldu

Adana'da Muhammet Reşit Yıldırım, geçtiğimiz yaz iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulmuştu.

İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Emrah B., kızı F.B.'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü.

Dokular uymamıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B.'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı belirtilmişti.

Kaynak: AA