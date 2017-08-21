Adana'da tarihi eser operasyonu

Alınan bilgiye göre, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, belirlediği şüphelileri takibe aldı. Takip sırasında zanlıların ellerinde bulunan bir esere 500 bin lira teklif edildiğini ancak kabul etmedikleri tespit edildi.

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahalesi'nde tarihi eserin bulunduğunu belirlediği eve operasyon düzenledi.

Evin yatak odasında yapılan aramada, dolaba gizlenmiş üzerinde Hz. İsa figürünün yer aldığı ikona bulundu. Ayrıca evde, pompalı tüfek, iki bıçak, kelepçe ve muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili ev sahibi M.P, oğlu H.P. ve M.A. gözaltına alındı.

Öte yandan, 1 metre 40 santimetre uzunluğunda ve 80 santimetre enindeki ikonanın Adana Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.