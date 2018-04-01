Adana'da suç örgütü operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir suç örgütü üyelerinin çiftçi ve esnafa senet imzalatarak yüzde 10 faizle para verdiği, ödeyemeyenleri tehdit ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne 40 kişinin şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü üyelerinin, faizle 70 bin lira verdikleri müteahhit A.B'nin parayı ödeyememesi üzerine 4 evi ve arsalarına zorla el koyduğu, iş adamının da bundan dolayı intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

Kaynak: AA