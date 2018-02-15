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Adana'da sosyal medyada terör propagandası yapanlara şafak baskını

Adana'da, Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan 14 adrese şafak baskını yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Adanada sosyal medyada terör propagandası yapanlara şafak baskını

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak terör propagandası yapan kişilere yönelik kentte 14 adrese şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, bazı evlere kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi, sokak başlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, PKK, kck, Adana
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