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Buradasınız : » » Adana'da sokak köpekleri keçi sürüsüne saldırdı

Adana'da sokak köpekleri keçi sürüsüne saldırdı

Adana'da sokak köpeklerinin saldırdığı küçükbaş hayvan sürüsündeki keçi yavrularından ikisi telef oldu, ikisi yaralandı.

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Adanada sokak köpekleri keçi sürüsüne saldırdı

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde sokak köpeklerinin boş bir arazideki keçi sürüsüne saldırdığını gören vatandaşlar olaya müdahale etti.

İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki keçi yavrusunun telef olduğunu, iki yavrunun ise yaralandığı belirlendi.

Saldırı nedeniyle keçilerin kaçıştığını tespit eden ekipler, durumu hayvanların sahibi Fesih Tekin'e bildirdi.

Olay yerine gelen Tekin, yaralı keçi yavrularının durumuna baktıktan sonra kaçan keçilerini yaklaşık yarım saat süren aramalarının ardından 2000 Evler Mahallesi'nde buldu.

İki keçisinin kayıp olduğunu belirleyen Tekin, 19 hayvanını alarak Gürselpaşa Mahallesi'ne götürdü.

Kaynak: AA

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