  • 11 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.404
    EURO 4.082
  • BIST 109592.56
    ALTIN 145.851
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adana'da silahlı kavga: 3 ölü

Adana'da silahlı kavga: 3 ölü

Adana'da, trafik polisi tartıştığı kişileri tabancayla vurarak öldürdü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adanada silahlı kavga: 3 ölü

Adana'da silahlı kavgada trafik polisi 3 kişiyi öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde,Görkem Elbağdi ile Onur Bakubala, İlyas Barak ve Ümit Barak arasında henüz bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ankara'da trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbağdi, tabancasıyla ateş açtı.

Olayda, Onur Bakubala, İlyas ve Ümit Barak yaralandı. Yaralılardan birisi olay yerinde, 2'si de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Elbağdi, Kürkçüler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan 155 polis hattını arayarak, teslim olmak istediğini belirtti. Polisler, belirtilen adreste Elbağdi'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 14 boş kovan ile bir dolu şarjör bulundu.

 

 

Etiketler: Adana, Silahlı Kavga, 3 ölü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER