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Adana'da sıcak bunu da yaptırdı

Adana'da 40 derece hissedilen sıcak havada üç tekerlekli hale getirilen plakasız motosiklete içi su dolu banyo küvet bağlayan iki genç, bu şekilde trafikte yolculuk yaptı.

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde banyo küveti bağlanarak trafikte yol alan üç tekerlekli motosikleti görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

İçi su dolu küvetin içerisinde oturan genç, serinlemek için suyu üzerine atarken, seyir halindeki bir otomobilde yolculuk yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

Kırmızı ışıkta bir süre bekleyen motorsiklet daha sonra gözden kayboldu. Sosyal paylaşım sitelerine yüklenen görüntü büyük ilgi çekti.

Kullanıcılar, 'Adana sıcağına etkili bir çözüm' yorumunda bulundu.

Kaynak: DHA

Akif ÖZDEMİR - Kamera: ADANA, (DHA) ADANA'da 40 derece hissedilen sıcak havada üç tekerlekli hale getirilen plakasız motosiklete içi su dolu banyo küvet bağlayan iki genç, bu şekilde trafikte yolculuk yaptı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'nde banyo küveti bağlanarak trafikte yol alan üç tekerlekli motosikleti görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İçi su dolu küvetin içerisinde oturan genç, serinlemek için suyu üzerine atarken, seyir halindeki bir otomobilde yolculuk yapan bir kişi tarafından görüntülendi. Kırmızı ışıkta bir süre bekleyen motorsiklet daha sonra gözden kayboldu. Sosyal paylaşım sitelerine yüklenen görüntü büyük ilgi çekti. Kullanıcılar, 'Adana sıcağına etkili bir çözüm' yorumunda bulundu.
Etiketler: Adana, sıcak, motosiklet, banyo kuveti
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